19:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи

Фото © Depositphotos/Rawpixel. Мужчина работает за компьютером. Архивное фото

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии. Об этом сообщило издание Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых, передает РИА Новости.

По словам директора клиники памяти «Окумура» нейрохирурга Аюми Окумуры, в последнее время увеличилось количество случаев «нарушения памяти» у людей.

Такой диагноз ставят не только пожилым людям. В категории риска находятся лица от 30 до 60 лет. Именно они чаще пользуются компьютерами и телефонами, перегружая мозг информацией.

Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку.

Аюми Окумура

Чтобы избежать этого, врачи советуют обязательно давать мозгу отдых, сокращать время пользования девайсами и хорошо высыпаться. Полезен и краткий 15-минутный сон во время обеденного перерыва.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145887/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
Коронавирус сорвал презентацию необычного смартфона TCL с выдвижным экраном
Экран смартфона Galaxy Z Flip провалил тест на прочность — корябается ногтем
Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр
Выпуск смартфонов BlackBerry прекратят в 2020 году
iPhone 11 Pro заподозрили в повышенном уровне электромагнитного излучения
Вывод ученых: смартфоны влияют на появление онкологических заболеваний
В слежке за пользователями обвинили китайскую Xiaomi
За взлом iPhone компания Apple заплатит $1,5 миллиона
iPhone 11 Pro постоянно следит за пользователями. Apple это признала
Новый вирус для хищения денег обнаружили банки России
Популярные новости
Боевой &laquo;вертолет будущего&raquo; представила компания Boeing Боевой «вертолет будущего» представила компания Boeing
Высококачественную панораму Марса сделало NASA Высококачественную панораму Марса сделало NASA
Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL Необычный смартфон-рулон разработала компания TCL
Компания Fiat представила новый и&nbsp;полностью электрический сити-кар Fiat 500 Компания Fiat представила новый и полностью электрический сити-кар Fiat 500
Бизнес
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
&laquo;1+1&raquo;: При покупке в&nbsp;O!Store одного аксессуара второй&nbsp;&mdash; В&nbsp;ПОДАРОК! «1+1»: При покупке в O!Store одного аксессуара второй — В ПОДАРОК!
UFC 248: Смотрите два титульных боя на&nbsp;UFC ТВ&nbsp;в&nbsp;это воскресенье&nbsp;&mdash; только в&nbsp;O!TV UFC 248: Смотрите два титульных боя на UFC ТВ в это воскресенье — только в O!TV
9 марта, понедельник
19:32
Главы правительств Кыргызстана и России переговорили по телефону. О чем? Главы правительств Кыргызстана и России переговорили по...
19:23
Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи
19:01
Андрей Грозин: Ближе выборы в Кыргызстане — сильнее антикитайская риторика
18:50
У кыргызстанца, прибывшего из Турции, анализ на коронавирус отрицательный
18:47
В Кыргызстане пожизненно лишенные свободы объявили голодовку