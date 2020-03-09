Как смартфоны и компьютеры превращают мозг в «свалку», объяснили японские врачи

Чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может вызвать переутомление мозга, что приведет к развитию деменции и депрессии. Об этом сообщило издание Nikkei Style со ссылкой на мнение японских ученых, передает РИА Новости.

По словам директора клиники памяти «Окумура» нейрохирурга Аюми Окумуры, в последнее время увеличилось количество случаев «нарушения памяти» у людей.

Такой диагноз ставят не только пожилым людям. В категории риска находятся лица от 30 до 60 лет. Именно они чаще пользуются компьютерами и телефонами, перегружая мозг информацией.

Когда количество вводимой информации увеличивается, мозг не справляется с обработкой и превращается в свалку. Аюми Окумура

Чтобы избежать этого, врачи советуют обязательно давать мозгу отдых, сокращать время пользования девайсами и хорошо высыпаться. Полезен и краткий 15-минутный сон во время обеденного перерыва.