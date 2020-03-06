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Техноблог

Новый смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra испытали на прочность

Фото из интернета. Samsung Galaxy S20 Ultra

Новая линейка флагманских смартфонов Galaxy S20 от Samsung поступит в продажу через пару недель. Но первые образцы уже попали на тестирование к различным журналистам и блогерам, сообщил портал RG Digital.

Так, сотрудники издания CNET решили не ограничиваться тривиальным обзором и устроили старшей модели Galaxy S20 Ultra испытание на прочность.

Дроп-тест провели в несколько этапов. Сначала гаджет пару раз сбросили с высоты на уровне пояса, как если бы его выронили из кармана, а затем пустили в свободное падение с высоты человеческого роста.

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Аппарат справился с экзекуцией стоически. Стекло, покрывающее девайс с обеих сторон, повело себя ожидаемо — почти полностью покрылось паутинкой трещин. При этом смартфон продолжил работать. Его по-прежнему можно было использовать по прямому назначению, вот только делать это лучше в перчатках, чтобы не порезаться.

Отдельно необходимо сказать о модуле камеры: после показанных на видео кульбитов он практически не пострадал, хотя пару раз принимал на себя удар об землю.

Galaxy S20 Ultra поступит в продажу 13 марта по цене от 100 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/145685/
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