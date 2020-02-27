Движущуюся башню из грузовиков построила Volvo. Все ради рекламы

Шведский производитель грузовиков решил в рамках одного рекламного ролика рассказать сразу о четырех новинках. По случаю выхода на рынок линейки модернизированных моделей — Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX — сделали необычную рекламу, сообщила «Популярная механика».
У специалистов Volvo Trucks ушел месяц на разработку проекта, съемки которого прошли на фирменном полигоне марки в Гетеборге. В основу башни легла модель FMX, которая получила специальный прицеп, позволивший установить друг на друга несколько грузовиков.
Общая высота башни из четырех грузовиков составила