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Техноблог

Движущуюся башню из грузовиков построила Volvo. Все ради рекламы

Фото Volvo Trucks. Движущаяся башня из грузовиков

Шведский производитель грузовиков решил в рамках одного рекламного ролика рассказать сразу о четырех новинках. По случаю выхода на рынок линейки модернизированных моделей — Volvo FH, Volvo FH16, Volvo FM и Volvo FMX — сделали необычную рекламу, сообщила «Популярная механика».

У специалистов Volvo Trucks ушел месяц на разработку проекта, съемки которого прошли на фирменном полигоне марки в Гетеборге. В основу башни легла модель FMX, которая получила специальный прицеп, позволивший установить друг на друга несколько грузовиков.

Общая высота башни из четырех грузовиков составила 15 метров, а вся конструкция потянула на 58 тонн. Более того, на крыше кабины находящегося вверху автомобиля для съемок рекламы встал глава Volvo Trucks Рогер Альм. За руль нижнего грузовика, который обеспечивал движение всей башни, села шведка Бодиль Александерссон.

Предыдущим ярким рекламным роликом шведской марки стало видео с участием голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, который встал на шпагат, стоя на зеркалах двух движущихся задним ходом грузовиков Volvo FM.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144929/
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