Ученые нашли у Земли еще один естественный спутник

Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли. Об этом говорится в циркуляре Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории, сообщило РИА Новости.

«Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено», — говорится в документе.

Специалистам рекомендуют дальнейшие наблюдения за объектом.

Согласно открытым данным, астероид имеет размер от одного до шести метров.

«Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите, как МКС или Юрий Гагарин, летает. Этот объект летает сложнее. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту. Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю», — пояснил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.