Китай успешно вывел на орбиту группу низкоорбитальных спутников для интернета

КНР успешно запустила новую группу низкоорбитальных спутников для интернета с Хайнаньского коммерческого космодрома в одноименной островной провинции (Южный Китай). Об этом сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа».

«Синьхуа»
Фото «Синьхуа»

Ракета-носитель «Чанчжэн-8А» (Long March-8A) стартовала накануне и успешно вывела на заданную орбиту 14-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников.

«Чанчжэн-8А», разработанная Китайской академией технологий ракет-носителей, в длину достигает 50,5 метра, а ее взлетная масса составляет 371 тонну. При ее помощи можно выводить полезную нагрузку массой до 7 тонн на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 километров.

Свой первый полет эта ракета-носитель совершила в феврале этого года и вошла в режим интенсивных запусков.

Нынешняя миссия знаменует собой первый случай, когда ракета-носитель серии Long March-8 перешла с обычного ракетного керосина на основе нефти на ракетный керосин на основе угля в качестве своего основного топлива.

Ракетный керосин на основе угля является экологически чистым, удобным для хранения и транспортировки и более экономичным. Его характеристики остаются стабильными и надежными, как у ракетного керосина на основе нефти, что позволяет создать «зеленую энергетику» для обеспечения последующих высокочастотных запусков.

Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» («Великий поход») этот полет стал 612-м по счету, а для «Чанчжэн-8А» — пятым.
