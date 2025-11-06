США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая

США планируют запустить системы РЭБ для подавления российских и китайских спутников. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что космические силы Соединенных Штатов готовятся развернуть две новые системы вооружений с дистанционным управлением Meadowlands и Remote Sensing Terminals, предназначенные для подавления спутников.

Эти системы вооружений присоединятся к более крупной системе подавления Counter Communications System, которая была принята на вооружение пять лет назад.

По данным агентства, новые системы планируют рассредоточить по всему миру. Они могут управляться дистанционно и предназначены для временного нарушения работы разведывательных спутников противника, спутников наблюдения и рекогносцировки во время конфликтов.

В Пентагоне уверяют, что новая технология «носит исключительно оборонительный и узконаправленный характер».