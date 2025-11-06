11:47
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Техноблог

США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая

США планируют запустить системы РЭБ для подавления российских и китайских спутников. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что космические силы Соединенных Штатов готовятся развернуть две новые системы вооружений с дистанционным управлением Meadowlands и Remote Sensing Terminals, предназначенные для подавления спутников.

Эти системы вооружений присоединятся к более крупной системе подавления Counter Communications System, которая была принята на вооружение пять лет назад.

По данным агентства, новые системы планируют рассредоточить по всему миру. Они могут управляться дистанционно и предназначены для временного нарушения работы разведывательных спутников противника, спутников наблюдения и рекогносцировки во время конфликтов.

В Пентагоне уверяют, что новая технология «носит исключительно оборонительный и узконаправленный характер».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349834/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Узбекистан планирует вывести на орбиту свой научно-технический спутник
В ЖК интересуются, где подаренный Кыргызстану Борисом Ельциным спутник
Казахстан планирует запустить свою первую ракету в космос
Индия успешно вывела на орбиту навигационный спутник второго поколения NVS-01
Индия успешно вывела на орбиту три спутника с помощью новой ракеты
Индийское агентство ISRO запустило 177 спутников 19 стран за последние пять лет
Индия успешно запустила на орбиту ракету с 36 спутниками связи
Частная школа индийского города Калькутты запустит собственный наноспутник
Десятки спутников Starlink компании Илона Маска встретились в небе
Популярные новости
Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от&nbsp;черного цвета для своих гаджетов Фанатам iPhone: Apple полностью откажется от черного цвета для своих гаджетов
Open AI&nbsp;запретила ChatGPT консультировать по&nbsp;медицине и&nbsp;юридическим вопросам Open AI запретила ChatGPT консультировать по медицине и юридическим вопросам
Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с&nbsp;помощью нейросетей Coca-Cola выпустила рекламу, созданную с помощью нейросетей
Хотите заработать? В&nbsp;Telegram появится новая функция Хотите заработать? В Telegram появится новая функция
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
11:46
На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевале Сары-Кыр На вертолете МЧС спасли мужчину, застрявшего на перевал...
11:45
Власти Молдовы приняли решение закрыть «Русский дом» в Кишиневе
11:37
Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев
11:34
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
11:26
США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая