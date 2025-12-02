00:20
Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году

Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году. 1 февраля на орбиту будет запущен последний по счету японский спутник «Митибики» системы регионального позиционирования QZSS. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

иллюстративное
Фото иллюстративное

Ближайший запуск «Митибики» запланирован на 7 декабря 2025-го. Нахождение после 1 февраля на орбите семи спутников позволит стране стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники.

QZSS, которую называют «японской GPS», предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Погрешность QZSS для гражданских пользователей в определении местоположения объектов на поверхности Земли составляет всего несколько сантиметров, в то время как американской GPS — несколько метров. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/353076/
