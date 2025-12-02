Япония намерена завершить создание собственного аналога GPS в 2026 году. 1 февраля на орбиту будет запущен последний по счету японский спутник «Митибики» системы регионального позиционирования QZSS. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Фото иллюстративное

Ближайший запуск «Митибики» запланирован на 7 декабря 2025-го. Нахождение после 1 февраля на орбите семи спутников позволит стране стабильно эксплуатировать QZSS, больше не полагаясь на иностранные спутники.

QZSS, которую называют «японской GPS», предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. Погрешность QZSS для гражданских пользователей в определении местоположения объектов на поверхности Земли составляет всего несколько сантиметров, в то время как американской GPS — несколько метров.