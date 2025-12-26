17:27
На спутниковое картографирование сельхозкультур выделяют 6,7 миллиона сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности объявило тендер на приобретение услуг по спутниковому картографированию сельхозкультур с использованием данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и проведение обучения специалистов.

Как сообщает портал госзакупок, на эти цели планируется потратить 6 миллионов 791,9 тысячи сомов.

Срок подачи предложений поставщиков - до 31 декабря 2025 года.

Спутниковые технологии в сельском хозяйстве внедряет Кыргызстан

Цель проекта — создание современной системы оперативного мониторинга сельскохозяйственных земель на основе данных ДЗЗ для повышения достоверности информации о посевах, состоянии культур, прогнозирования урожайности и поддержки принятия управленческих решений в агропромышленном комплексе КР.

Исполнитель обязан предоставить мультиспектральные спутниковые изображения, покрывающие территорию сельскохозяйственных угодий республики.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан внедряет спутниковые технологии в сельском хозяйстве — на основе изображений проводили мониторинг пяти сельхозкультур.
