Галактическая «клякса»: NASA опубликовало очередную фотографию из глубин космоса

NASA опубликовало фотографию галактики с обозначением NGC 4689, расположенной в созвездии Волос Вероники. Снимок передал на Землю с борта орбитального телескопа «Хаббл».

Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope. Галактика NGC 4689 в созвездии Волос Вероники

NGC 4689 — спиральная галактика. На изображении она запечатлена анфас, но характерная спиральная структура просматривается не слишком отчетливо. Исследователи отмечают, что галактика напоминает космическую «кляксу» с яркой центральной областью и «брызгами» вещества на периферии.

Дело в том, что NGC 4689 — это так называемая анемичная спиральная галактика. Такие объекты характеризуются низким контрастом между спиральными рукавами и диском. Кроме того, в них может наблюдаться дефицит молекулярного газа.

Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope. Галактика NGC 4689 в созвездии Волос Вероники

Анемичные галактики демонстрируют пониженную по сравнению с обычными спиральными галактиками интенсивность звездообразования. По мнению ученых, в процессе эволюции анемичные галактики исчерпают имеющийся газ и полностью прекратят звездообразование.