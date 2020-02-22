Завораживающие фотографии Земли сделал космический парусник

Космический парусник LightSail 2, запущенный в июне 2019 года, сделал завораживающие фотографии Земли. Об этом сообщила «Популярная механика».

LightSail 2 — проект Планетарного Общества. Его запустили при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. В отличие от других космических аппаратов солнечный парусник не полагается на традиционные ракетные двигатели — он использует солнечную энергию.

Фото Планетарного Общества. Фотографии Земли с космического парусника

Аппарат работает на орбите Земли примерно восемь месяцев. Всего его миссия должна продлиться приблизительно год.

По данным специалистов, изучивших работу LightSail 2, дизайн космического парусника с солнечными панелями лишь на одной стороне вызвал ряд технических проблем, так что, по их мнению, будущие подобные аппараты должны иметь солнечные панели на обеих.

Фото Планетарного Общества. Фотографии Земли с космического парусника

Планетарное Общество показало несколько снимков, сделанных камерой LightSail 2. На них частично заметен солнечный парус аппарата и Земля. В целом площадь паруса составляет около 32 квадратных метров.