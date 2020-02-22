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Техноблог

Завораживающие фотографии Земли сделал космический парусник

Фото Планетарного Общества. Фотографии Земли с космического парусника

Космический парусник LightSail 2, запущенный в июне 2019 года, сделал завораживающие фотографии Земли. Об этом сообщила «Популярная механика».

LightSail 2 — проект Планетарного Общества. Его запустили при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy. В отличие от других космических аппаратов солнечный парусник не полагается на традиционные ракетные двигатели — он использует солнечную энергию.

Планетарного Общества
Фото Планетарного Общества. Фотографии Земли с космического парусника

Аппарат работает на орбите Земли примерно восемь месяцев. Всего его миссия должна продлиться приблизительно год.

По данным специалистов, изучивших работу LightSail 2, дизайн космического парусника с солнечными панелями лишь на одной стороне вызвал ряд технических проблем, так что, по их мнению, будущие подобные аппараты должны иметь солнечные панели на обеих.

Планетарного Общества
Фото Планетарного Общества. Фотографии Земли с космического парусника

Планетарное Общество показало несколько снимков, сделанных камерой LightSail 2. На них частично заметен солнечный парус аппарата и Земля. В целом площадь паруса составляет около 32 квадратных метров.

Планетарного Общества
Фото Планетарного Общества. Фотографии Земли с космического парусника

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144432/
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