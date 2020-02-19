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Техноблог

Samsung показала производство нового складного смартфона Galaxy Z Flip

Фото Samsung. Новый складной смартфон Galaxy Z Flip

Второй в линейке Samsung складной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip поступил в продажу в середине февраля 2020 года, дополнив присутствующий на рынке Samsung Galaxy Fold. Отличительная особенность новинки — форм-фактор классической «раскладушки» и складной дисплей, закрытый стеклом, сообщила «Популярная механика».

После того как первая партия новых телефонов Samsung Galaxy Z Flip вышла в продажу, компания продемонстрировала процесс производства устройства.

В официальном видеоролике показаны основные стадии выпуска складного смартфона — от конвейера, где проводят проверку механической и софтверной составляющей, до упаковки готовых устройств в коробки и отправки их продавцам.

Ранее независимые эксперты провели тесты нового складного Samsung и оценили ремонтопригодность Galaxy Z Flip.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/144092/
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