Samsung показала производство нового складного смартфона Galaxy Z Flip

Второй в линейке Samsung складной смартфон с гибким экраном Galaxy Z Flip поступил в продажу в середине февраля 2020 года, дополнив присутствующий на рынке Samsung Galaxy Fold. Отличительная особенность новинки — форм-фактор классической «раскладушки» и складной дисплей, закрытый стеклом, сообщила «Популярная механика».

После того как первая партия новых телефонов Samsung Galaxy Z Flip вышла в продажу, компания продемонстрировала процесс производства устройства.

В официальном видеоролике показаны основные стадии выпуска складного смартфона — от конвейера, где проводят проверку механической и софтверной составляющей, до упаковки готовых устройств в коробки и отправки их продавцам.

Ранее независимые эксперты провели тесты нового складного Samsung и оценили ремонтопригодность Galaxy Z Flip.