Из-за коронавируса Apple ограничит поставки iPhone по всему миру

Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте корпорации.

Отмечается, что компания не ожидает выполнения прогноза по доходам за I квартал, который представили ранее, из-за двух основных факторов.

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Во-первых, поставки iPhone по всему миру временно ограничат. Несмотря на то что партнеры корпорации по производству iPhone находятся за пределами провинции Хубэй и все объекты вновь открыты, темпы производства наращивают медленнее, чем ожидалось. Во-вторых, вспышка коронавируса сказалась на спросе продукции Apple в КНР.

«Все наши магазины в Китае и многие магазины-партнеры закрыты. Открытые магазины работают по сокращенному графику и с очень низким трафиком покупателей. Мы постепенно открываем розничные магазины и будем делать это, насколько это возможно. Наши корпоративные офисы и контакт-центры в КНР открыты», — заметили в компании.

За пределами Китая спрос по всем категориям продуктов и услуг Apple был высоким и соответствовал ожиданиям.

В Apple подчеркнули, что все это «носит временный характер».

«Наш главный приоритет — сейчас и всегда — это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем», — добавили в компании.