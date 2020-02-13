00:51
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

WhatsApp поставил новый рекорд по числу пользователей

Представители WhatsApp рассказали в блоге, что они достигли отметки аудитории в 2 миллиарда — это позволяет закрепить статус самого популярного мессенджера в мире. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Предыдущий рекорд, 1,5 миллиарда пользователей в месяц, мессенджер отмечал два года назад — в феврале 2018-го.

Резкий прирост аудитории у мессенджера в первую очередь случился за счет Индии — только в этой стране у WhatsApp 400 миллионов пользователей.

Специально для этого рынка компания выпускает эксклюзивные функции. Например, автоматическую систему борьбы с фейковыми новостями и систему переводов — можно отправить деньги любому человеку прямо через чат.

  • WhatsApp появился семь лет назад. В 2014 году мессенджер купил Facebook.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143520/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Недоступный WhatsApp. На каких гаджетах он перестанет работать с 1 февраля
WhatsApp получит анимированные стикеры
В WhatsApp рекламы пока не будет. Facebook на время отказался от ее введения
WhatsApp отказался от введения самоуничтожающихся сообщений
Внимание! В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
WhatsApp перестанет разряжать батареи смартфонов
WhatsApp тестирует полезную функцию для Android, которую давно ждали
WhatsApp начал «убивать» батареи в Android-смартфонах
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания
Пользователи WhatsApp смогут сами выбирать, кто их может добавлять в чаты
Популярные новости
Футуристичный электрокар Futuro-e представила компания Suzuki Футуристичный электрокар Futuro-e представила компания Suzuki
Первую в&nbsp;мире яхту на&nbsp;водородном топливе купил Билл Гейтс Первую в мире яхту на водородном топливе купил Билл Гейтс
Китайцы первыми выпустили смартфон на&nbsp;мощнейшем процессоре для Android Китайцы первыми выпустили смартфон на мощнейшем процессоре для Android
Игровая индустрия в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;Бишкеке прошла выставка игр Игровая индустрия в Кыргызстане. В Бишкеке прошла выставка игр
Бизнес
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
14 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 февраля, четверг
23:53
WhatsApp поставил новый рекорд по числу пользователей
23:01
Эффектная звезда серфинга из Австралии покорила волны и миллион сердец
22:33
В ГПС рассказали, как работает система наблюдения в пунктах пропуска на границе
21:47
Конфликт в Масанчи. Более 21 тысячи граждан вернулись из Кыргызстана в Казахстан
21:28
Мужчина, переносивший диван, стал причиной автомобильной пробки