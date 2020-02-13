WhatsApp поставил новый рекорд по числу пользователей

Представители WhatsApp рассказали в блоге, что они достигли отметки аудитории в 2 миллиарда — это позволяет закрепить статус самого популярного мессенджера в мире. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Предыдущий рекорд, 1,5 миллиарда пользователей в месяц, мессенджер отмечал два года назад — в феврале 2018-го.

Резкий прирост аудитории у мессенджера в первую очередь случился за счет Индии — только в этой стране у WhatsApp 400 миллионов пользователей.

Специально для этого рынка компания выпускает эксклюзивные функции. Например, автоматическую систему борьбы с фейковыми новостями и систему переводов — можно отправить деньги любому человеку прямо через чат.