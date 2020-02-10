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Техноблог

Samsung показала «раскладушку» Galaxy Z Flip на вручении премии «Оскар»

Фото YouTube. «Раскладушка» Galaxy Z Flip

Сегодня прошла ежегодная церемония вручения премии «Оскар» за лучшие фильмы 2019 года. Между номинациями показывают рекламные ролики. Одним из них стала реклама нового смартфона Samsung — Galaxy Z Flip, сообщил портал @hi-tech.

Samsung проведет презентацию новой «раскладушки» Galaxy Z Flip завтра, 11 февраля. Но за день до анонса компания показала все главные «фишки» устройства в коротком ролике и полностью раскрыла внешний вид.

Galaxy Z Flip появится в фиолетовом и более привычном черном цветах. Его главной особенностью станет складной механизм с большим гибким экраном. В отличие от Motorola Razr, смартфон можно раскрыть на 90 градусов и использовать его в таком режиме для видеозвонков или записи видео без штатива.

Телефон получит дисплей в 6,7 дюйма с соотношением сторон 22:9, прошлогодний процессор Snapdragon 855+. У него 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт постоянной памяти. Сдвоенная основная камера 12+12 мегапикселей и фронтальная на 10 мегапикселей. Аккумулятор — 3 300 мАч.

В Европе Galaxy Z Flip будет стоить около 1 тысячи 500 евро.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143127/
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