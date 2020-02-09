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Техноблог

«Эмоциональную» куртку с экраном на спине представила компания Ford

Фото YouTube. Куртка, которая выделит велосипедиста на дороге и покажет его настроение

Компания Ford в рамках международной кампании «Поделись дорогой» создала специальную куртку, чтобы поддержать велосипедистов. На ее спине разместили большой LED-дисплей, который будет отображать настроение владельца с помощью смайликов эмодзи — например, радость или ярость, сообщил портал @hi-tech.

Но у куртки есть и более практичное применение. К примеру, ее можно использовать как поворотник, чтобы предупредить других участников дорожного движения о маневре. Заодно это помогает выделить велосипедиста на дороге.

«Эмоциональная» куртка Ford — это пока только концепция, проверка идеи. Неизвестно, запустит ли компания «умную» одежду в массовую продажу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142979/
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