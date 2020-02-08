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Техноблог

Выпуск смартфонов BlackBerry прекратят в 2020 году

Фото из интернета. BlackBerry популяризовали оригинальный форм-фактор — моноблок с QWERTY-клавиатурой

С 31 августа 2020-го китайская компания TCL Communication прекращает производство смартфонов BlackBerry. Запись с этой новостью появилась в официальном Twitter-аккаунте BlackBerry Mobile.

TCL сообщила, что была рада работать над созданием и производством замечательных телефонов, но ее права на эту деятельность заканчиваются в конце августа этого года. Поддержка выпущенных устройств и программного обеспечения будет осуществляться как минимум еще два года. В тех странах, где законодательство обязывает производителя увеличить этот срок, он будет больше.

Почему права на производство и продажу смартфонов BlackBerry не могут продлить, не сообщается.

Будущее бренда становится еще более туманно, чем раньше, отметило издание «Популярная механика». Продажи устройств падали на протяжении последних пяти лет, и даже выпуск гаджетов на Android вместо собственной операционной системы не спас ситуацию.

С 2016-го производит устройства бренда китайская компания TCL Communication, а канадская BlackBerry Ltd. занимается в основном вопросами программного обеспечения.

Всего 10 лет назад устройства бренда были на лидирующих позициях по продажам в США.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142977/
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