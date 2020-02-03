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Техноблог

Робот-официант LG вышел на работу в ресторане Сеула

В находящемся в Сеуле (Южная Корея) ресторане Cheiljemyunso сервиса CJ Foodville начали использовать робота производства LG в качестве помощника официанта. Об этом сообщил портал 3DNews.

По информации компании, робот Cloi ServeBot может самостоятельно транспортировать до четырех лотков с едой, избегая препятствий.

3DNews
Фото 3DNews. Робот-офицант Cloi ServeBot

После того как клиенты закончили трапезу, робот доставляет подносы на кухню. При перемещении робот воспроизводит музыку, чтобы предупредить о своем приближении. Обслуживая клиентов и объезжая встретившихся на пути посетителей ресторана, робот показывает на дисплее соответствующие ситуации выражения «лица».

Как утверждает LG, робот полезен для транспортировки слишком горячих блюд и тяжелых лотков.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/142453/
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