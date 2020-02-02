По скорости мобильного интернета Кыргызстан на 111-м месте в мире

Веб-сервис SpeedTest, предназначенный для анализа скорости интернет-соединения, опубликовал рейтинг скорости интернета по различным странам в декабре 2019 года.

SpeedTest приводит два рейтинга — по средней скорости фиксированного широкополосного интернета и по средней скорости мобильного интернета.

1 Мобильный интернет

По скорости мобильного интернета лидирует Южная Корея — со скоростью 103,18 мегабита в секунду. Далее идут ОАЭ, Катар, Канада и Китай.

Кыргызстан расположился на 111-м месте (16,7 Мбит/сек), пропустив вперед ряд африканских стран — Сенегал, Эфиопию и другие.

Среди стран ЕАЭС у Кыргызстана тоже незавидное положение: Армения находится на 62-м месте, Россия — на 96-м, Казахстан — на 101-м. Правда, в Беларуси дела еще хуже — 114-е место.

Среди соседей Кыргызстана скорость мобильного интернета не на высоте и в Таджикистане (132-е место), и в Узбекистане (134-е место).

2 Фиксированный интернет

Первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур — примерно с 200 мегабитами в секунду.

Далее идет Гонконг, после него — Монако, затем — Румыния, и завершает первую пятерку Южная Корея.

Кыргызстан здесь на 85-м месте (31,56 Мбит/сек).

Кыргызстан и по данному показателю уступает двум союзникам по ЕАЭС. Россия находится на 46-м месте, Беларусь — на 56-м, Казахстан — на 65-м. При этом Армения оказалась на 96-й позиции.

Среди соседей Кыргызстана скорость фиксированного интернета слабая и в Узбекистане (108-е место), и в Таджикистане (117-е место).

Интересно, что самое худшее место в рейтинге (177-е) занимает Туркменистан со скоростью интернета 1,71 мегабита в секунду.