Спорткар для ледовых гонок создала Bentley

В 2020 году с новым поколением спорткара Continental GT Bentley вернулась в ледовые гонки. Ее заводское подразделение Motorsport подготовило специальную версию авто для мероприятия GP Ice Race в Австрии, сообщила «Популярная механика».

За основу взяли автомобиль с 635-сильным турбированным двигателем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машина сохранила стандартную пневмоподвеску, 48-вольтовую систему подавления кренов кузова и базовые тормоза.

Фото Bentley. Спорткар для ледовых гонокBentley

Единственные доработки, которые внесли в Continental GT, — полукаркас безопасности в задней части салона, два спортивных сиденья Sparco с многоточечными ремнями и встроенную систему пожаротушения.

Машину оснастили спортивной выхлопной системой и дополнительными фарами, а на крыше появился багажник с лыжами.

Фото Bentley. Салон спорткара для ледовых гонокBentley

За руль Bentley Continental GT в рамках GP Ice Race сядет британская гонщица Кэти Маннингс. Девушка станет первой гонщицей, которая выступит в составе Bentley Motorsport.