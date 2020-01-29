Недоступный WhatsApp. На каких гаджетах он перестанет работать с 1 февраля

После недавнего прощания с Windows Phone мессенджер WhatsApp с 1 февраля прекратит поддержку мобильных устройств, которые работают под управлением iOS 7 и Android 2.3.7 и более старых версий этих ОС. Об этом сообщил портал iXBT.

Как было в случае с Windows Phone, надо быть готовыми к тому, что приложение WhatsApp на подобных устройствах перестанет запускаться. Кроме того, не будет доступа к истории переписок. Так что есть в запасе еще несколько дней, чтобы сохранить важную информацию, которая находится в ваших чатах.