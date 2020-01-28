Новая функция Windows позволяет звонить по мобильной связи через компьютер

Фото @hi-tech. Для настройки звонков на компьютере и смартфоне надо установить приложение Your Phone

Для Windows 10 больше года существует приложение Your Phone («Диспетчер вашего телефона»). Оно позволяет на компьютере получать уведомления со смартфона, читать сообщения и просматривать галерею, а теперь появилась функция звонков, сообщил портал @hi-tech.

Теперь можно принимать звонки, набирать номер, разговаривать, сбрасывать звонки прямо с компьютера, даже если смартфон находится в другой комнате. При этом звонок все равно выполняется на смартфоне, а на компьютер транслируется звук. Главное, чтобы они находились в одной локальной сети Wi-Fi.

Для настройки звонков на компьютере и смартфоне надо установить приложение Your Phone и подключить их к одному аккаунту.

Важный нюанс в том, что расширенный набор функций приложения Your Phone доступен только для смартфонов на Android. С iPhone большинство функций, в том числе звонки, не работают.

Microsoft в этом году выпустит свой первый смартфон на Android, поэтому она готовит операционную систему для работы с новым устройством.