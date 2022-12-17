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Техноблог

Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10

Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 10 версии 21H1, дебютировавшей в мае 2021 года.

Недавний апдейт в рамках ежемесячных «обновлений по вторникам» (Patch Tuesday), вышедший 13 декабря, стал последней порцией «заплаток» и исправлений, выпущенной Microsoft для Windows 10 21H1.

Другими словами, компьютеры под управлением Windows 10 версии 21H1 больше не будут получать обновления и улучшения безопасности.

«По состоянию на 13 декабря 2022 года обслуживание всех выпусков Windows 10 версии 21H1 подошло к концу. Обновление безопасности за декабрь 2022-го, выпущенное 13 декабря, стало последним обновлением, доступным для этой версии. Устройства, работающие под управлением этой версии, больше не будут получать ежемесячные обновления безопасности и тестовые обновления, содержащие средства защиты от последних угроз безопасности», — сообщила Microsoft.

Microsoft также начинает фазу автоматического обновления, когда устройства с версией 21H1, будут автоматически переведены на версию 22H2, самую свежую версию Windows 10. Пользователи смогут выбрать удобное время для перезапуска компьютера и завершения обновления. Также есть вариант сразу перейти на Windows 11.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/253718/
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