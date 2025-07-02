Рынок связи Кыргызстана будет расти на 10,4 процента в год до 2027-го. Об этом говорится в исследовании компании Nexign и информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

По их данным, в 2024 году рынок связи в Кыргызстане вырос на 8,7 процента и достиг 36,5 миллиарда сомов. Крупнейшие операторы модернизируют сетевую инфраструктуру, расширяют покрытие мобильной связи и интернета, а также готовятся к коммерческому внедрению 5G, говорится в исследовании.

За последние пять лет рынок связи Кыргызстана увеличился на 70 процентов — с 21,6 миллиарда сомов в 2020-м.

Устойчивый рост в последние годы обусловлен увеличением числа пользователей мобильной связи и интернета. Так, на конец 2024 года в стране зарегистрировано 7,8 миллиона абонентов сотовой связи и 7,1 миллиона пользователей интернета — при численности населения 7,28 миллиона человек, отмечается в исследовании.

В 2024 году наибольшую выручку в сегменте телекоммуникаций обеспечили услуги передачи данных и телематические сервисы, а также мобильная связь. Операторы продолжают развивать инфраструктуру для сетей 4G и готовятся к внедрению сетей пятого поколения. С 2022 года в стране проводятся тестовые испытания 5G, однако технология еще не запущена. Аукцион по распределению частот предполагалось провести в октябре 2024 года, но он не состоялся.

В целом развитие 5G будет способствовать дальнейшему росту бизнеса операторов. Эта тенденция общая для всех стран в регионе.

В 2025-2027 годах рынок Кыргызстана будет расти в среднем на 10,4 процента — это выше, чем в большинстве стран СНГ, где ожидается рост в 4-6 процента. По прогнозам Nexign и TelecomDaily, в 2027-м рынок связи Кыргызстана достигнет 49 миллиардов сомов.

«Операторы Кыргызстана работают над расширением покрытия и улучшением качества связи в разных частях страны. Потенциал увеличения абонентской базы ограничен — проникновение услуг связи и интернета уже довольно высокое, и компаниям важно удерживать текущих клиентов, формировать более привлекательные предложения в сравнении с конкурентами, в том числе для молодого поколения, растущего в условиях диджитализации. Поэтому участники рынка ищут возможности для консолидации абонентов, запуска конвергентных услуг связи и экосистемных предложений. Они внедряют цифровые сервисы, разрабатывают собственные платежные системы», — отметил Сергей Карпов, коммерческий директор Nexign.