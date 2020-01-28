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Техноблог

Космолет из компьютерной игры продали за $40 тысяч

Фото из интернета. Скриншот игры EVE Online

В многопользовательской компьютерной игре EVE Online продали космический корабль за $40 тысяч. Об этом сообщил портал RG Digital.

Космолет называется Gold Magnate. Он один из самых редких в игре, разработчики вручали подобные призы за выдающиеся достижения, включая победы на различных чемпионатах. По различным данным, за всю историю проекта их выдали всего пять, но до настоящего времени сохранилось всего два экземпляра — остальные уничтожили.

Редкий лот выставил на продажу геймер под ником Kelon Darklight, а дорогостоящее приобретение совершил YouTube-блогер Скотт Мэнли. По заверениям продавца, вырученные средства он собирается передать в пользу организации «Красный Крест» для помощи пострадавшим от пожаров в Австралии.

Разработчики обещают проследить за передачей средств по назначению.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141821/
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