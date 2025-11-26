Компания Electronic Arts открыла бесплатный пробный доступ к Battlefield 6 на всех платформах, который продлится неделю. Об этом сообщает портал DTF.

Акция стартовала 25 ноября и продлится до 2 декабря. В рамках предложения пользователи могут опробовать ограниченную часть контента Battlefield 6.

Для участия необходимо установить клиент условно-бесплатного проекта Battlefield: REDSEC, откуда можно получить доступ к временно бесплатной Battlefield 6. Достигнутый прогресс сохраняется и переносится в полную версию в случае ее покупки.

В демо-версии доступны карты Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields, а также режимы «Захват», «Прорыв», «Командный бой» и «Саботаж».

Параллельно на всех платформах действует скидка 15 процентов на покупку Battlefield 6 в рамках распродаж, приуроченных к «черной пятнице».

Релиз Battlefield 6 — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, релиз которой состоялся 10 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Кроме мультиплеера в игре имеется сюжетная кампания.