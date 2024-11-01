За пропаганду жестокости. В Таджикистане запретили GTA и Counter-Strike

В Таджикистане запретили GTA и Counter-Strike за пропаганду жестокости. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Душанбе.

Пресс-служба столичного управления МВД проинформировала, что проводит строгий контроль за распространение «неэтичных» видеоигр с элементами «насилия, убийств и грабежей».

«Особенно это касается таких популярных игр, как Counter-Strike и Grand Theft Auto», — говорится в релизе ведомства со ссылкой на заключение историко-культурной экспертизы Министерства культуры РТ.

По мнению местных властей, молодые геймеры из-за игр попадают под негативное влияние и совершают преступление.

Какие еще игры попадут под запрет, не уточняется. Ограничения коснутся столичных компьютерных клубов, родителей призывают контролировать, во что играют их дети. Полицейские же будут проводить регулярные рейды, чтобы обеспечить соблюдение запрета.

«Управление МВД по Душанбе требует от всех владельцев подобных центров не допускать распространения данных игр в будущем. В то же время граждане должны держать своих детей под контролем и не позволять им участвовать в играх, пропагандирующих убийства», — говорится в сообщении.