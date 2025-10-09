00:22
В Telegram теперь можно бесплатно играть в культовую игру Dune II

В Telegram теперь можно бесплатно играть в культовую игру Dune II. В мессенджере стал доступен полноценный порт классической стратегии Dune II, разработанный на базе открытого движка OpenDune.

Ранее движок OpenDune был адаптирован под мобильные платформы и получил более миллиона загрузок в Google Play. Теперь авторы проекта доработали его под Telegram, обеспечив удобное управление и кроссплатформенный доступ.

Среди ключевых особенностей порта отмечают моментальную загрузку, оптимизированное сенсорное управление, поддержку русского, английского и французского языков, полноэкранный режим для ПК, исправления багов оригинала и возможность облачного сохранения, доступную для подписчиков dos.zone.

Dune II: The Building of a Dynasty — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени по мотивам романа «Дюна» Фрэнка Герберта, разработанная компанией Westwood Studios и выпущенная в декабре 1992 года. Dune II является одной из первых игр данного жанра, оказав существенное влияние на его развитие в целом. Игра выходила для MS-DOS, Amiga, Sega Mega Drive и RISC OS.
