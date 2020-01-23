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Техноблог

Apple пошла на уступки ФБР и упростила взлом iPhone

Фото TechRadar. Apple упростила взлом iPhone

Федеральное бюро расследований (ФБР) несколько лет пытается добиться от Apple помощи в разблокировке смартфонов iPhone подозреваемых и преступников, но производитель гаджетов не идет на такое сотрудничество. В итоге правоохранительным органам приходится прибегать к помощи хакеров и специалистов по кибербезопасности, чтобы те за отдельную плату взламывали смартфоны.

Несмотря на то что Apple официально открещивается от сотрудничества с ФБР, по данным Reuters, компания все-таки пошла навстречу правоохранителям и отказалась вводить сквозное шифрование хранящихся в облачном сервисе iCloud данных. Появление такой технологии означало бы, что у Apple больше не будет ключа для разблокировки зашифрованных данных, а это не позволит помогать получать информацию с устройств преступников.

В итоге, отметили источники издания, в ходе закулисных переговоров Apple и ФБР договорились не вводить сквозное шифрование iCloud.

Неофициально в компании объяснили это решение тем, что с появлением такой защиты Apple не смогла бы помочь даже простым пользователям в восстановлении их данных, если бы они забыли пароль к хранилищу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141343/
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