WhatsApp получит анимированные стикеры

Авторы сайта wabetainfo показали, как в новой версии WhatsApp работают анимированные стикеры. Разработчики трудились над функцией полгода, и скоро она станет общедоступной.

Тестировщики WhatsApp для Android могут установить версию приложения 2.20.10, чтобы протестировать анимированные стикеры.

На видео стикеры двигаются с подергиваниями, в реальности они будут отображаться плавно.

Неизвестно, когда разработчики WhatsApp выпустят анимированные стикеры в финальной версии приложения. Скорее всего, это случится в ближайшем крупном обновлении мессенджера. Функция работает полноценно, есть даже несколько готовых наборов картинок.