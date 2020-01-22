00:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

WhatsApp получит анимированные стикеры

Авторы сайта wabetainfo показали, как в новой версии WhatsApp работают анимированные стикеры. Разработчики трудились над функцией полгода, и скоро она станет общедоступной.

Тестировщики WhatsApp для Android могут установить версию приложения 2.20.10, чтобы протестировать анимированные стикеры.

На видео стикеры двигаются с подергиваниями, в реальности они будут отображаться плавно.

Неизвестно, когда разработчики WhatsApp выпустят анимированные стикеры в финальной версии приложения. Скорее всего, это случится в ближайшем крупном обновлении мессенджера. Функция работает полноценно, есть даже несколько готовых наборов картинок.

wabetainfo
Фото wabetainfo. Анимированные стикеры для WhatsApp

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141232/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
В WhatsApp рекламы пока не будет. Facebook на время отказался от ее введения
WhatsApp отказался от введения самоуничтожающихся сообщений
Внимание! В 2020 году WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств
WhatsApp перестанет разряжать батареи смартфонов
WhatsApp тестирует полезную функцию для Android, которую давно ждали
WhatsApp начал «убивать» батареи в Android-смартфонах
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания
Пользователи WhatsApp смогут сами выбирать, кто их может добавлять в чаты
В WhatsApp появятся исчезающие сообщения
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Популярные новости
Водородный автомобиль Mirai второго поколения представила Toyota Водородный автомобиль Mirai второго поколения представила Toyota
Космическая красота: необычный снимок спиральной галактики с&nbsp;перемычкой Космическая красота: необычный снимок спиральной галактики с перемычкой
Алмазное стекло для смартфонов придумали американские ученые Алмазное стекло для смартфонов придумали американские ученые
Топ-5 самых комфортных автомобилей в&nbsp;мире Топ-5 самых комфортных автомобилей в мире
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
23 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 января, среда
23:50
WhatsApp получит анимированные стикеры
23:35
Измена на стадионе. Эквадорец прославился на весь мир поцелуем с любовницей
23:06
Крыша больницы в Каинды протекает. Зданию больше 70 лет
22:41
В городе Ош в прибрежной зоне реки Ак-Бууры снесли незаконные постройки
22:25
В Казахстане вынесен первый пожизненный приговор за убийство ребенка