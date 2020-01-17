00:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Новый вид мошенничества обнаружили в интернете

Фото Depositphotos. Не стоит доверять обещаниям компенсаций, особенно в интернете

Новости об утечках информации появляются часто. Многим компаниям приходится выплачивать значительные штрафы за ненадлежащее хранение пользовательских данных. Тем временем мошенники стали убеждать пострадавших людей, что им тоже положены выплаты, сообщил портал @hi-tech со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

Специалисты по кибербезопасности обнаружили сайт Фонда защиты персональных данных, который якобы создала Американская торговая комиссия. На странице содержится информация, что фонд выплачивает пользователям компенсации за утечки данных. При этом на деньги могут рассчитывать граждане любой страны, утверждается на сайте.

Потенциальной жертве предлагают ввести персональные данные, чтобы проверить, не попали ли они в одну из утечек.

В форме спрашивают фамилию, имя и номер телефона. Если ввести абсолютно случайный набор букв, «сервис» все равно выдаст предупреждение, что эти данные находятся в открытом доступе — якобы кто-то скрытно использовал личные фотографии, видеозаписи и контактную информацию пользователя.

«Пострадавшему» предлагают возмещение ущерба в размере $2500.

Однако для их получения сайт просит ввести американский номер социального страхования (SSN) или купить временный за $9. SSN служит удостоверением личности для граждан США, каждый житель страны имеет свой уникальный номер, как ИНН у кыргызстанцев.

Даже при вводе корректного номера сайт фонда выдает ошибку и просит ввести временный номер. Для его покупки пользователя перенаправят на страницу сторонней платежной системы.

В итоге жертва рискует оставить свои персональные и банковские данные в руках неизвестных создателей поддельного сайта.

В «Касперском» отметили, что этой же платежной системой пользовались создатели других мошеннических сайтов.

Избежать потери денег досрочно просто. Не стоит доверять обещаниям большой суммы денег, тем более в сети. Существование любой организации и действующие можно проверить на других сайтах. Для проверки сохранности данных существуют более надежные ресурсы, например Haveibeenpwned.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140794/
просмотров: 735
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержан кыргызстанец, разыскиваемый за мошенничество
Дело о мошенничестве бывшего члена Совета по отбору судей прекратили
В Бишкеке женщина пыталась продать арендованную квартиру. Ее задержали
Нападения на сайты — угроза информационной безопасности Кыргызстана в целом
Супруга Ширин Айтматовой водворили в СИЗО-1. Его обвиняют в мошенничестве
Данные 267 миллионов пользователей Facebook нашли в открытом доступе
Задержание мужа Ширин Айтматовой. ГКНБ и МВД расследуют два дела о мошенничестве
Траты жены Матраимова. DDoS-атака сайта Factcheck.kg продолжается
В Бишкеке мужчина обещал помочь с визой в США, взял $6,5 тысячи и скрылся
В Бишкеке мужчина обещал помочь купить контейнер за $40 тысяч и скрылся
Популярные новости
Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к&nbsp;работе Гигантский грузовой самолет Airbus BelugaXL приступил к работе
Первое видео нового флагмана Samsung Galaxy S20 Plus появилось в&nbsp;интернете Первое видео нового флагмана Samsung Galaxy S20 Plus появилось в интернете
Смартфон с&nbsp;трехсторонним дисплеем создает китайская Xiaomi Смартфон с трехсторонним дисплеем создает китайская Xiaomi
Компания Tesla заплатит хакерам за&nbsp;взлом электрокара Model&nbsp;3 Компания Tesla заплатит хакерам за взлом электрокара Model 3
Бизнес
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
18 января, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 января, пятница
23:50
Новый вид мошенничества обнаружили в интернете
23:29
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
23:06
В аквариум на колесах превратили старый Ford австралийцы
22:44
В парламенте озаботились судьбой жен пограничников
22:15
Илон Маск оригинально использовал прокол на презентации автомобиля Cybertruck