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Техноблог

Заряжать смартфон даже в кармане позволит новая технология, представленная в США

Фото Nathan Waters/Unsplash. Беспроводная зарядка. Иллюстративное фото

На выставке Consumer Electronics Show (CES), которая прошла в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2020 года, компания Yank Technologies представила новую технологию беспроводной зарядки. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Технология основана на трехмерных антенных решетках и позволяет заряжать устройства, находящиеся в любой точке в пределах их действия. Телефон, планшет или любой другой гаджет, поддерживающий беспроводную зарядку или подключенный к адаптеру беспроводной зарядки, может в это время лежать в кармане или находиться в руках и использоваться.

Зарядное устройство Yank имеет широкий радиус действия и способно одновременно заряжать несколько гаджетов. Его можно использовать для питания различных систем автомобиля без необходимости тянуть к ним провода. Так может заряжаться брелок-ключ автомобиля или питаться электрозеркала заднего вида. Зарядная мощность устройства достигает 30 Вт.
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