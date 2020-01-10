Sony разработала собственный автомобиль

Дебют концепта Sony Vision-S состоялся на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе и стал большим сюрпризом, поскольку бренд до сих пор не проявлял интереса к созданию собственных автомобилей, пишет издание «За рулем».

Как заявили в Sony, концепт должен продемонстрировать технические возможности компании. Не исключено, что японский производитель электроники изучает возможности выхода на авторынок и реакцию общественности на представленный концепт.

Руководитель проекта Vision-S Изуми Каваниши, который также возглавляет подразделение робототехники Sony, заявил изданию Impress Watch, что компания не намерена становиться автопроизводителем, а представленный концепт является «вкладом Sony в эволюцию автомобилей».

Фото Sony. Концепт автомобиля Sony Vision-S

Sony Vision-S — автономное транспортное средство, оснащено 33 датчиками и особой мультимедийной системой для развлечения пассажиров. Испытания собственной технологии автономного вождения Sony на дорогах общего пользования намечены на 2020 год.

«Вот что мы можем сделать с автомобилями. При этом используем возможности и технологии, которые могут способствовать эволюции. Идея заключается в создании места, где вы сможете расслабиться и наслаждаться максимальной безопасностью», — рассказал Изуми Каваниши.

В четырехместном салоне Vision-S несколько мониторов, которые занимают все пространство передней консоли, от двери водителя до двери переднего пассажира. На них выводятся не только данные бортовых систем, но и любая другая информация, включая изображения с боковых камер заднего вида. Здесь же могут показывать фильмы.

Аудиосистема 360 Reality создает «трехмерный звуковой эффект», а ее динамики расположены в каждом кресле машины. Задние пассажиры имеют собственные дисплеи на обратной стороне подголовников передних сидений.