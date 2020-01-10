Apple призналась: компания сканирует фото пользователей iCloud для безопасности

Старший директор по вопросам конфиденциальности компании Apple Джейн Хорват подтвердила, что корпорация сканирует все фотографии пользователей, которые загружены в облачное хранилище iCloud. Делают это для обнаружения изображений жестокого обращения с детьми и сексуального насилия над несовершеннолетними, сообщил портал @hi-tech со ссылкой на издание The Daily Mail.

Джейн Хорват рассказала, что Apple использует специальное программное обеспечение для автоматического сканирования снятых на iPhone фотографий, сохраненных в iCloud.

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«Apple использует технологию сопоставления изображений, чтобы помочь найти и сообщить о материалах с сексуальным насилием над детьми. Подобно спам-фильтрам в электронной почте наши системы используют электронные подписи для поиска подозрительных изображений. Учетные записи, которые используются для хранения таких фотографий, нарушают наши условия обслуживания и подлежат незамедлительному удалению», — заявили в корпорации.

Однако старший директор по вопросам конфиденциальности отметила, что компания пользуется ключами сквозного шифрования на всех своих устройствах для защиты частной информации пользователей.

Компания Apple внесла правки в политику конфиденциальности в 2019 году, объявив, что имеет право использовать личную информацию пользователей ради обеспечения безопасности учетной записи.