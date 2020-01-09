«Умное зеркало» для спорта: в нем объединили огромный дисплей и беговую дорожку

Huami, компания-производитель смарт-браслетов Xiaomi Mi Band, совместно со стартапом Studio.Live, который занимается занятиями по бегу, представила домашний тренажер Amazfit HomeStudio, который предлагает потоковые занятия спортом с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Устройство включает 43-дюймовое «умное зеркало» THE GLASS, динамики от JBL и беговую дорожку. Также здесь стоит 3D-камера, которая следит за движениями пользователя во время занятий.

По умолчанию в HomeStudio доступна библиотека из тысячи уроков, включающих широкий спектр упражнений. Для доступа к ним нужно активировать зеркало, которое одновременно работает как дисплей. Не для всех занятий требуется беговая дорожка.

Цену продвинутого тренажера и его дату релиза пока не назвали. Но в Huami отметили, что стоимость Amazfit HomeStudio удовлетворит покупателей.