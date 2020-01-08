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Техноблог

Телевизор-конструктор представила корпорация Samsung

Фото @hi-tech. Так выглядит отдельная MicroLED-панель для увеличения телевизора

Корпорация Samsung в рамках выставки CES-2020 провела большую презентацию новых телевизоров — показали первую линейку MicroLED-телевизоров, которую смогут купить все желающие. Об этом сообщило издание @hi-tech.

Главная особенность MicroLED-телевизоров — их можно комбинировать. С помощью дополнительных панелей можно собрать телевизор любой формы и соотношения сторон, как конструктор. Панели очень тонкие и почти без рамок, поэтому они легко стыкуются между собой.

В продаже появятся готовые MicroLED-телевизоры Samsung с диагональю от 75 до 150 дюймов. Они поддерживают все современные технологии вроде искусственного повышения разрешения видео с помощью искусственного интеллекта. Еще эти панели обеспечивают рекордную яркость — до 5 тысяч нит.

Цена «телевизора-пазла» зависит от комплектации и количества модулей. Например, 75-дюймовая панель может стоить 500-700 тысяч сомов.
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