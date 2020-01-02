Кошку-робота создала китайская компания

Китайская компания Elephant Robotics разработала робокошку MarsCat, напоминающую знаменитых собак-роботов Sony Aibo. На ее производство собирают средства на краудфандинговой платформе Kickstarter, сообщила «Популярная механика».

MarsCat будет доступна в белом, сером, рыжеватом и черном цветах. Она оснащена шестьюемкостными сенсорными датчиками, 5-мегапиксельной камерой, установленной в носу, и работает с помощью компьютера Raspberry Pi 3.

Разработчики сообщили, что робокошка может работать примерно в течение двух-трех часов на одном заряде при активном использовании.

По словам Elephant Robotics, взаимодействия пользователя с MarsCat должны формировать ее «индивидуальность». Например, если человек будет много разговаривать с робокошкой, она будет чаще «мяукать» в ответ. При этом, отмечает компания, MarsCat может распознавать 20 ключевых слов.

Фото Elephant Robotics. Робокошка MarsCat

Для робота можно будет создавать запрограммированные действия с помощью открытого API и Raspberry Pi. Пока специального места, где разработчики могут делиться созданными действиями нет. Однако Elephant Robotics отмечает, что к началу поставок робокошки такое место должно появиться на официальном сайте компании.

Краудфандинговая кампания продлится еще 43 дня, однако компания уже собрала около $33 тысяч (при завяленной цели в $20 тысяч).