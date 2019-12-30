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Техноблог

Рекорд Гиннесса от Xiaomi: самая масштабная распаковка

Фото weibo.com. Самая масштабная распаковка от Xiaomi

Во Всемирный торговый центр Нью-Йорка Xiaomi пригласила толпу людей, чтобы организовать самую большую распаковку в истории. Каждый участник получил фирменную коробку с гаджетом Xiaomi — в основном это беспроводные зарядки Qi, сообщил портал @hi-tech.

Суть рекорда в том, чтобы как можно больше человек одновременно открывали коробки с чем-либо — это и называется распаковка.

На мероприятии присутствовали представители Книги рекордов Гиннесса — они зафиксировали, что в распаковке участвовали 703 человека. Предыдущий рекорд поставили в Мексике — 643 сотрудника компании Mercado Libre одновременно открывали коробки с фирменными значками.

Xiaomi попадает в Книгу рекордов Гиннесса не первый раз. В прошлом компания собрала 8-метровую елку из смартфонов Mi Play.
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