22:21
USD 87.35
EUR 101.23
RUB 1.08
Общество

Книге рекордов Гиннесса исполняется 70 лет

Книге рекордов Гиннесса сегодня исполняется 70 лет. Первый экземпляр опубликован 27 августа 1955 года в Великобритании.

А ее история началась в начале 1950-х, когда управляющий директор пивоварни «Гиннесс» сэр Хью Бивер посетил вечеринку, на которой спорили, какая птица самая быстрая в Европе. Найти ответ не удалось ни в одной книге.

Через несколько лет Бивер вспомнил об этой вечеринке и для продвижения бренда решил создать книгу, которая помогла бы разрешать споры в пабах.

В Книгу рекордов Гиннесса попали люди и из Кыргызстана.

  • Каскадер Усен Кудайбергенов первый кыргызстанец, попавший в Книгу рекордов. В начале 1980-х во время съемок фильма «Юность гения» Кудайбергенов на лошади прыгнул в реку с 27-метровой высоты. Этот трюк включили в Книгу рекордов Гиннесса.
  • Альпинист Эдуард Кубатов попал в книгу как самый пожилой покоритель горы Манаслу без кислорода.
  • Манасчи Рысбай Исаков за 124 часа пересказа эпоса «Манас».
  • Хирург Мамбет Мамакеев за самую долгую карьеру в мире, он провел более 30 тысяч операций.
  • Рефери Нурдин Букуев за рекорд по количеству матчей на чемпионате мира по футзалу.
  • Полиглот Турусбек Мадылбай как владеющий тридцатью двумя языками.
  • Цирковая артистка Аида Акматова за снайперскую стрельбу из лука ногами.
  • Боец ММА Валентина Шевченко за наибольшее количество защит титула UFC подряд среди женщин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341226/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет
Манасчи Рысбай Исаков четвертый день рассказывает эпос в Турции
Новый рекорд. Британка собрала самую большую коллекцию праздничных украшений
Рекорд. Оркестр из 12 тысяч музыкантов исполнил «Славянский марш» в Венесуэле
В США зафиксировали самые ранние роды в истории. Ребенок весил 420 граммов
Россиянин установил рекорд Гиннесса, погрузившись на 80 метров в ледяном Байкале
Манасчи Доолот Сыдыков станет директором «Манас айылы»
Рекорд побит. Манасчи рассказывает эпос более 12 часов без остановки
Самый большой в мире фейерверк запустили в США и установили рекорд Гиннесса
Рекорд Гиннесса от Xiaomi: самая масштабная распаковка
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
O!Store дарит скидку 34&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары к&nbsp;34-летию независимости&nbsp;КР O!Store дарит скидку 34 процента на аксессуары к 34-летию независимости КР
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
27 августа, среда
22:08
Мэрия Бишкека продолжает очищать водоохранные зоны БЧК Мэрия Бишкека продолжает очищать водоохранные зоны БЧК
21:47
Книге рекордов Гиннесса исполняется 70 лет
21:24
Футболистки из Кыргызстана сыграли первый матч в Лиге чемпионов Азии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 августа: солнечно
20:41
В Берлине создадут Мемориал жертвам коммунизма в Германии