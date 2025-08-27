Книге рекордов Гиннесса исполняется 70 лет

Книге рекордов Гиннесса сегодня исполняется 70 лет. Первый экземпляр опубликован 27 августа 1955 года в Великобритании.
А ее история началась в начале 1950-х, когда управляющий директор пивоварни «Гиннесс» сэр Хью Бивер посетил вечеринку, на которой спорили, какая птица самая быстрая в Европе. Найти ответ не удалось ни в одной книге.
Через несколько лет Бивер вспомнил об этой вечеринке и для продвижения бренда решил создать книгу, которая помогла бы разрешать споры в пабах.
В Книгу рекордов Гиннесса попали люди и из Кыргызстана.
- Каскадер Усен Кудайбергенов первый кыргызстанец, попавший в Книгу рекордов. В начале 1980-х во время съемок фильма «Юность гения» Кудайбергенов на лошади прыгнул в реку с 27-метровой высоты. Этот трюк включили в Книгу рекордов Гиннесса.
- Альпинист Эдуард Кубатов попал в книгу как самый пожилой покоритель горы Манаслу без кислорода.
- Манасчи Рысбай Исаков за 124 часа пересказа эпоса «Манас».
- Хирург Мамбет Мамакеев за самую долгую карьеру в мире, он провел более 30 тысяч операций.
- Рефери Нурдин Букуев за рекорд по количеству матчей на чемпионате мира по футзалу.
- Полиглот Турусбек Мадылбай как владеющий тридцатью двумя языками.
- Цирковая артистка Аида Акматова за снайперскую стрельбу из лука ногами.
- Боец ММА Валентина Шевченко за наибольшее количество защит титула UFC подряд среди женщин.