Книге рекордов Гиннесса исполняется 70 лет

Книге рекордов Гиннесса сегодня исполняется 70 лет. Первый экземпляр опубликован 27 августа 1955 года в Великобритании.

А ее история началась в начале 1950-х, когда управляющий директор пивоварни «Гиннесс» сэр Хью Бивер посетил вечеринку, на которой спорили, какая птица самая быстрая в Европе. Найти ответ не удалось ни в одной книге.

Через несколько лет Бивер вспомнил об этой вечеринке и для продвижения бренда решил создать книгу, которая помогла бы разрешать споры в пабах.

В Книгу рекордов Гиннесса попали люди и из Кыргызстана.