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Техноблог

WhatsApp отказался от введения самоуничтожающихся сообщений

Фото @hi-tech. Функция удаления сообщений будет работать не так, как предполагали раньше

В бета-версии мессенджера WhatsApp изменилась функция исчезающих сообщений, которую стали тестировать еще в октябре. Предполагалось, что новая функция будет работать во всех чатах, групповых и личных, чтобы пользователи могли переписываться и не бояться, что их сообщения разошлют другим, сообщил портал @hi-tech.

В последней бета-версии WhatsApp стало понятно, что функция будет работать по-другому. Она появится только в групповых чатах, а включить ее смогут только администраторы. Они получат возможность настроить автоматическое удаление сообщений через определенный срок — от одного часа до года.

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Так что эта функция WhatsApp никак не связана с приватностью данных, а больше направлена на заботу о памяти смартфонов. Чтобы все сообщения, фотографии и другие файлы не хранились бесконечно в памяти устройств всех участников чата.

Зато есть небольшой лайфхак. Можно создать группу из двух человек и включить функцию автоматического удаления сообщений в этом чате. Но минимальное время для таймера — всего час. Для приватности лучше, чтобы сообщения удалялись через 5-10 секунд после прочтения. Или же придется вручную удалять нежелательные сообщения.

Когда функция автоматического удаления сообщений заработает в WhatsApp для всех — неизвестно.
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