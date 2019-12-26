Роботов Digit научили совместной работе

Компания Agility Robotics показала новое умение ее гуманоидного робота Digit — способность работать в команде с таким же роботом. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Digit представили в начале 2019 года. У него есть торс, ноги и руки. В октябре разработчики показали новую версию робота — v2.

Компания постоянно рассказывает о его новых умениях — недавно Digit научился избегать столкновений с препятствиями, а теперь об умении работать в команде.

На видео показаны два робота, которые должны перетащить ящики с одного стола на другой, работая в команде (один должен передать коробку другому на середине пути). Digit успешно справились с задачей.

Agility Robotics намерена презентовать финальную, коммерческую версию Digit в 2020-м.