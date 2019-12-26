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Техноблог

Умную механическую клавиатуру с голосовым набором представила Xiaomi

Фото Xiaomi. Беспроводная клавиатура с голосовым набором

Китайская компания Xiaomi представила беспроводную механическую клавиатуру Xiaomi MIIW Elite и новую беспроводную мышь. Об этом сообщил портал iXBT.

Беспроводная механическая клавиатура MIIW Elite имеет 85-клавишную конструкцию. Что касается дизайна, то она получила закругленные углы и круглые кнопки. Ее толщина 7,8 миллиметра.

Между клавишами Alt и Ctrl справа от пробела расположена кнопка, которая активирует голосовой пакет HKUST Xunfei. Это позволит пользователям вводить текст голосом, просто нажав и удерживая клавишу. Кнопку также можно использовать для активации различных интеллектуальных команд, таких как запрос прогноза погоды, курса валют и так далее.

Xiaomi
Фото Xiaomi. Беспроводная мышь MIIW Elite

Также Xiaomi представила новую беспроводную мышь MIIW Elite, которая получила симметричный дизайн и нескользкую текстуру.

Что касается цены, то клавиатура MIIW Elite и мышь стоят по $42.

В продажу новинки поступят 25 февраля 2020 года.
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