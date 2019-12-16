23:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Одну из самых миниатюрных электронных книг выпустили в Китае

Фото Tencent. Tencent Pocket Reader II

Китайский гигант Tencent запустил в продажу новое устройство для чтения электронных книг Tencent Pocket Reader II. Продукт оценили в $158 и представили в черном, зеленом и красном цветах, сообщил портал Gizmochina.

Tencent Pocket Reader II имеет габариты 145×75×8,5 миллиметра при массе около 130 граммов. Он оснащен 5,2-дюймовым экраном Carta 2 с технологией электронных чернил. Для подсветки используют 36 светодиодов. На фоне современных смартфонов это настоящий малыш.

Устройство построено на базе четырехъядерного процессора. Гаджет также поставляют с физическими клавишами, которые позволяют перелистывать страницы.

Продукт поддерживает работу в сетях 4G, то есть можно звонить и обмениваться текстовыми сообщениями. Есть и модуль Wi-Fi.

Tencent
Фото Tencent. Tencent Pocket Reader II
Гаджет позволяет пользователям импортировать локальные книги через Bluetooth или USB. Он может сам выбирать режим обновления и поддерживает больше приложений для чтения.

Устройство питается от встроенного аккумулятора емкостью 2 000 мАч и имеет порт USB-C для зарядки.
Ссылка:
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Журнал Time назвал десять лучших гаджетов последнего десятилетия
Смартфонам пророчат скорую «смерть». Их заменят более технологичные гаджеты
Карманный переводчик в виде смартфона выпустила Xiaomi
Apple выпустила батарейный чехол для iPhone 11 с отдельной кнопкой камеры
Беспроводную мышку с зарядом на год выпустила Xiaomi
Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary
Канадцы показали первый в мире щит-невидимку
Apple создает «умное» кольцо для управления компьютером
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
«Молодежный» пауэрбанк с беспроводной зарядкой выпустила Xiaomi
Популярные новости
5G&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. С&nbsp;2020 года начнут тестировать технологию 5G в Кыргызстане. С 2020 года начнут тестировать технологию
Супербюджетный смартфон Nokia C1&nbsp;на Android 9&nbsp;Go уже представлен Супербюджетный смартфон Nokia C1 на Android 9 Go уже представлен
Журнал Time назвал десять лучших гаджетов последнего десятилетия Журнал Time назвал десять лучших гаджетов последнего десятилетия
Корабль для &laquo;Звездных войн&raquo; создала компания Porsche Корабль для «Звездных войн» создала компания Porsche
Бизнес
В&nbsp;гостях у&nbsp;Санта-Клауса можно побывать в&nbsp;центре Бишкека В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
Новогодняя акция от&nbsp;MegaCom: золотые и&nbsp;платиновые номера за&nbsp;полцены! Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
16 декабря, понедельник
23:52
Одну из самых миниатюрных электронных книг выпустили в Китае Одну из самых миниатюрных электронных книг выпустили в ...
23:29
Кыргызстан получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори
23:06
Корабль для «Звездных войн» создала компания Porsche
22:41
На улице Абдрахманова в Бишкеке вновь сломали ограждение
22:18
Пробка длиной 600 километров образовалась во Франции из-за забастовки