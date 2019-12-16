Одну из самых миниатюрных электронных книг выпустили в Китае

Китайский гигант Tencent запустил в продажу новое устройство для чтения электронных книг Tencent Pocket Reader II. Продукт оценили в $158 и представили в черном, зеленом и красном цветах, сообщил портал Gizmochina.
Tencent Pocket Reader II имеет габариты 145×75×
Устройство построено на базе четырехъядерного процессора. Гаджет также поставляют с физическими клавишами, которые позволяют перелистывать страницы.
Продукт поддерживает работу в сетях 4G, то есть можно звонить и обмениваться текстовыми сообщениями. Есть и модуль Wi-Fi.
Устройство питается от встроенного аккумулятора емкостью 2 000 мАч и имеет порт USB-C для зарядки.