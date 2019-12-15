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Техноблог

Журнал Time назвал десять лучших гаджетов последнего десятилетия

Журнал Time назвал десять лучших гаджетов уходящего десятилетия.

По мнению издания, в список лучших вошли планшет iPad, электронные наручные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.

Звания лучших гаджетов последнего десятилетия также заслужили квадракоптер для ведения съемок с воздуха PJI Phantom, виртуальный голосовой помощник Amazon Echo, игровая приставка Nintendo Switch и адаптивный контроллер для игровой консоли Xbox One, разработанный Microsoft.

Журнал также отметил одноплатный микрокомпьютер Raspberyy Pi, установленный на многих ПК, и цифровой медиаплейер Google Chromecast, предназначенный для воспроизведения видео и музыки с помощью Wi-Fi. Кроме того, авторы включили в рейтинг электромобиль Tesla Model 3.
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