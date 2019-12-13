5G в Кыргызстане. С 2020 года начнут тестировать технологию

С 2020 года Государственный комитет информационных технологий и связи временно выделит частоты в диапазоне 3300-5000 МГц для изучения технических характеристик и параметров взаимодействия технологии 5G. Об этом сообщили в комитете.

По данным аналитиков MarketsandMarkets, рынок 5G начнет активно расти в 2020-м. Ежегодный его рост до 2025 года составит 18 процентов. Мировой рынок услуг 5G вырастет с $53,9 миллиарда в 2020-м до $123,3 миллиарда в 2025 году .

5G — следующий этап развития мобильных технологий, предполагающий принципиально новый уровень сервиса и возможностей для граждан. Среди основных особенностей нового стандарта можно выделить высочайшие скорости передачи данных и сверхмалые задержки передачи информации. Это позволяет решать множество новых задач по надежности соединения в режиме реального времени. Такие технологии, как дополненная и виртуальная реальности, благодаря 5G смогут обеспечить полный эффект присутствия и обратной связи для пользователя.

По мнению аналитиков, в ближайшее время широкое распространение получат автономные транспортные средства, что также обеспечит рост рынка услуг 5G.