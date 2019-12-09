Apple выпустит пять новых iPhone в 2020 году

Американская компания Apple может представить в 2020 году сразу пять моделей iPhone. Предполагается, что корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Об этом сообщает портал Macrumors, ссылаясь на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Еще одна новинка с тремя камерами от американского производителя получит экран размером не более 6,1 дюйма.

Такую же диагональ будет иметь смартфон Apple с двумя камерами. Разработчики намерены оснастить еще один двухкамерный гаджет экраном с диагональю 5,4 дюйма. По словам аналитика, самым маленьким в новой линейке станет iPhone с экраном с диагональю не более 4,7 дюйма.

По его мнению, последний призван заменить модель iPhone SE с четырехдюймовой диагональю. Предположительно, он может получить название iPhone SE2.