iPhone 11 Pro постоянно следит за пользователями. Apple это признала

Компания Apple подтвердила, что продолжает собирать данные о местоположении пользователей, даже если они отключают геолокацию в настройках приложения смартфона. Об этом сообщил портал MSPoweruser.

«Мы не видим каких-либо последствий для безопасности. Ожидаемо, что иконка работы служб геолокации продолжает появляться в статус-баре, когда они активны. Иконка отображается из-за системных служб, которые нельзя отключить в настройках», — заявили в компании.

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Ранее журналист Брайан Кребс предупредил владельцев последнего флагмана Apple, что устройство самостоятельно собирает данные о местонахождении пользователей. Работа геосервисов продолжается даже при отключении геолокации в настройках приложений.

По словам Брайана Кребса, Apple противоречит сама себе, учитывая, что компания обещала пользователям полный контроль над возможностью делиться своим местоположением.

В политике конфиденциальности Apple сказано, что компания использует эту особенность работы геомодуля iPhone для сбора данных об окружающих точках доступа Wi-Fi и сотовых вышках. Единственной проблемой оказалась невозможность отключить работу геолокации для некоторых сервисов.