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Рассвет на Марсе сфотографировал ровер Curiosity

Ровер Curiosity, работающий на Марсе, сделал удивительный снимок рассвета на красной планете. Об этом сообщило издание «Популярная механика» со ссылкой на NASA.

Марсоход Curiosity работал в кратере Гейла, когда запечатлел рассвет с помощью навигационной камеры.

NASA
Фото NASA. Рассвет на Марсе

Curiosity работает на Марсе с 2012 года. Его запустили в ноябре 2011-го. На красной планете в кратере Гейла он приземлился в августе 2012 года. Изначально планировали двухлетнюю миссию аппарата, однако затем ее продлили на неопределенный срок.

Сейчас на Марсе работают два аппарата NASA — Curiosity и зонд InSight. С марсоходом Opportunity связь NASA потеряло в 2018-м из-за пылевой бури.
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