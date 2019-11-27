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Техноблог

Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля

На заводе компании Volkswagen в Братиславе (Словакия) стартовало производство компактного городского автомобиля Skoda Citigo e iV, ставшего первым серийным электромобилем чешской марки. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

пресс-службы Skoda
Фото пресс-службы Skoda. Skoda Citigo e iV

Хетчбэк Skoda Citigo e iV — «собрат» электромобилей Volkswagen e-Up! и Seat e-Mii, с которыми его роднят общие технологические решения.

Skoda Citigo e iV имеет батарею емкостью 36,8 кВт, которая питает электромотор мощностью 83 лошадиные силы. Машина способна проехать на одной зарядке до 260 километров в режиме WLTP и разгоняется при этом до 130 километров в час. До «сотни» электромобиль разгоняется за 12,3 секунды.

autocar
Фото autocar. Skoda Citigo e iV

В Европе Skoda Citigo e iV предложат в двух вариантах комплектации Ambition и Style по цене от 21 тысячи 600 евро за базовую версию.

В списке оснащения самой доступной модели предусмотрены навигационная система Move&Fun, система удержания в полосе движения (Lane Assist), климат-контроль, светодиодная оптика и другое оборудование.

Более дорогая комплектация Style, доступная по цене от 22 тысяч 870 евро, имеет систему быстрой зарядки, сидения с подогревом, 16-дюймовые колесные диски, парктроники и аудиосистему с шестью динамиками.

autocar
Фото autocar. Skoda Citigo e iV

Первый электромобиль Skoda максимально приспособлен для эксплуатации в городских условиях. Салон автомобиля рассчитан на пять человек. Электрохетчбэк отличается яркой внешностью, имеет необычное оформление передней части кузова и фирменный шильдик iV на корпусе.
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