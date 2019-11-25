Карманный переводчик в виде смартфона выпустила Xiaomi

Компания Xiaomi создала портативный переводчик серии Mijia, который скоро поступит в продажу по цене бюджетного смартфона. Об этом сообщил портал Gizchina.

Устройство получило 4,1-дюймовый сенсорный экран. За автономность отвечает батарея на 3000 мАч, которая выдержит пять часов непрерывного перевода, или 19 часов в режиме ожидания.

Фото Gizchina. Переводчик от Xiaomi

Переводчик использует сразу шесть микрофонов, которые поддерживают прием звука на большом расстоянии, автоматически определяя направление говорящего. Устройство распознает слова, переводит их и выводит на экран.

Всего переводчик работает с 18 языками, которые используются в 170 регионах.

Дополнительно девайс оснащен 8-мегапиксельной камерой — через нее можно переводить надписи. Также устройство поддерживает установку SIM-карты и соединение с Wi-Fi для передачи файлов на компьютер или смартфон.

Переводчик Xiaomi появится в продаже 26 ноября по цене $185.