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Техноблог

Карманный переводчик в виде смартфона выпустила Xiaomi

Компания Xiaomi создала портативный переводчик серии Mijia, который скоро поступит в продажу по цене бюджетного смартфона. Об этом сообщил портал Gizchina. 

Устройство получило 4,1-дюймовый сенсорный экран. За автономность отвечает батарея на 3000 мАч, которая выдержит пять часов непрерывного перевода, или 19 часов в режиме ожидания.

Gizchina
Фото Gizchina. Переводчик от Xiaomi
 

Переводчик использует сразу шесть микрофонов, которые поддерживают прием звука на большом расстоянии, автоматически определяя направление говорящего. Устройство распознает слова, переводит их и выводит на экран. 

Всего переводчик работает с 18 языками, которые используются в 170 регионах. 

Дополнительно девайс оснащен 8-мегапиксельной камерой — через нее можно переводить надписи. Также устройство поддерживает установку SIM-карты и соединение с Wi-Fi для передачи файлов на компьютер или смартфон. 

Переводчик Xiaomi появится в продаже 26 ноября по цене $185.
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