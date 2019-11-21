00:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Apple выпустила батарейный чехол для iPhone 11 с отдельной кнопкой камеры

Чехол Smart Battery Case с дополнительным аккумулятором появился сразу для всей новой линейки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Стоит он одинаково — чуть более 11 тысяч сомов, как бюджетный Android-смартфон, пишет портал @hi-tech.

Apple
Фото Apple. iPhone в батарейном чехле

Главной особенностью нового батарейного чехла стала отдельная кнопка для камеры. Она располагается в нижней части правой грани, как в старых телефонах. Она позволяет быстро запустить приложение камеры и сделать фото одним нажатием или начать записывать видео, если зажать кнопку.

Аккумулятор внутри чехла увеличивает автономность любого нового iPhone в полтора раза. При этом чехол можно заряжать одновременно со смартфоном одним Lightning-кабелем или с помощью беспроводной зарядки стандарта Qi.
Ссылка:
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Беспроводную мышку с зарядом на год выпустила Xiaomi
Новые наушники AirPods Pro с активным подавлением шума выпустила Apple
Компьютер Apple-1, который собрал лично Стив Джобс, продают за $1,75 миллиона
Католическая церковь в тренде. Она презентовала умные четки eRosary
Канадцы показали первый в мире щит-невидимку
Apple создает «умное» кольцо для управления компьютером
Появились первые подробности о новом iPhone SE 2
iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple
Парящие цифры: китайцы сделали необычный проекционный дисплей для авто
Дисплей iPhone 11 Pro назвали лучшим на рынке
Популярные новости
TikTok догнал WhatsApp по&nbsp;популярности TikTok догнал WhatsApp по популярности
Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang
Новые загадочные гигантские рисунки нашли в&nbsp;пустыне Наска Новые загадочные гигантские рисунки нашли в пустыне Наска
Смартфон Galaxy Note 10&nbsp;Plus, посвященный &laquo;Звездным войнам&raquo;, представил Samsung Смартфон Galaxy Note 10 Plus, посвященный «Звездным войнам», представил Samsung
Бизнес
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Новая неделя&nbsp;&mdash; новые скидки в&nbsp;магазинах O!Store Новая неделя — новые скидки в магазинах O!Store
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; провели 13-часовой марафон экоидей Волонтеры «Газпром нефти Азии» провели 13-часовой марафон экоидей
22 ноября, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 ноября, четверг
23:53
Apple выпустила батарейный чехол для iPhone 11 с отдельной кнопкой камеры
23:31
Сахар в Кыргызстане подешевел на 5,5 сома по сравнению с 2018 годом
23:07
Звезда армрестлинга: знойная сибирячка уложит любого одной левой
22:42
Кыргызстан впервые избрали в Исполнительный совет ЮНЕСКО
22:14
Потрясающее фото спиральной галактики сделал космический телескоп «Хаббл»