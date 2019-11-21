Apple выпустила батарейный чехол для iPhone 11 с отдельной кнопкой камеры

Чехол Smart Battery Case с дополнительным аккумулятором появился сразу для всей новой линейки — iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Стоит он одинаково — чуть более 11 тысяч сомов, как бюджетный Android-смартфон, пишет портал @hi-tech.

Фото Apple. iPhone в батарейном чехле

Главной особенностью нового батарейного чехла стала отдельная кнопка для камеры. Она располагается в нижней части правой грани, как в старых телефонах. Она позволяет быстро запустить приложение камеры и сделать фото одним нажатием или начать записывать видео, если зажать кнопку.

Аккумулятор внутри чехла увеличивает автономность любого нового iPhone в полтора раза. При этом чехол можно заряжать одновременно со смартфоном одним Lightning-кабелем или с помощью беспроводной зарядки стандарта Qi.